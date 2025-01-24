В Україні цього року планують відновити близько 3 ГВт енергопотужностей, - Шмигаль

В Україні у 2024 році було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки", - сказав Шмигаль.

За його словами, на 2025 рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.

"Тривають також ремонти та відбудова. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт", - зазначив прем'єр.

Він також додав, що на час воєнного стану уряд ухвалив рішення, що завезення енергетичного обладнання відбувається без ПДВ. Мова йде про устаткування, необхідне для відновлення, ремонтів та створення нових об’єктів розподіленої генерації.