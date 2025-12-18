В Україні TruCAM запрацювали на 14 нових ділянках доріг: повний список

Де почнуть працювати TruCAM

У поліції пояснили, що нові місця для контролю швидкості визначали з урахуванням аварійності - насамперед на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

TruCAM застосовують переважно там, де вже встановлені камери автоматичної фіксації. Такий комбінований контроль, за даними поліції, підвищує ефективність дотримання швидкісного режиму.

З урахуванням воєнного стану:

додали 14 нових ділянок;

внесли зміни до 6 уже чинних.

Загалом на дорогах України працюватимуть 160 приладів TruCAM.

У яких регіонах прилади не використовують

У регіонах активних бойових дій, зокрема в Донецькій та Луганській областях, TruCAM тимчасово не застосовують.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовують лише на окремих безпечних ділянках.

Повний перелік доріг в Україні, де працює TruCAM (інфографіка: Патрульна поліція України)

Що важливо знати водіям

У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками перебуватимуть на видимому місці.

У поліції нагадують, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП, а дотримання ПДР безпосередньо рятує життя.