В Україні TruCAM запрацювали на 14 нових ділянках доріг: повний список

В Україні від сьогодні, 18 грудня, патрульна поліція почала використовувати прилади TruCAM ще на 14 нових ділянках доріг і вулиць населених пунктів. Загалом швидкість транспорту контролюватимуть на 335 ділянках по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію України.
У поліції пояснили, що нові місця для контролю швидкості визначали з урахуванням аварійності - насамперед на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.
TruCAM застосовують переважно там, де вже встановлені камери автоматичної фіксації. Такий комбінований контроль, за даними поліції, підвищує ефективність дотримання швидкісного режиму.
З урахуванням воєнного стану:
Загалом на дорогах України працюватимуть 160 приладів TruCAM.
У регіонах активних бойових дій, зокрема в Донецькій та Луганській областях, TruCAM тимчасово не застосовують.
Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовують лише на окремих безпечних ділянках.
Повний перелік доріг в Україні, де працює TruCAM (інфографіка: Патрульна поліція України)
У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками перебуватимуть на видимому місці.
У поліції нагадують, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП, а дотримання ПДР безпосередньо рятує життя.
