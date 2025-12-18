UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні TruCAM запрацювали на 14 нових ділянках доріг: повний список

Фото: TruCAM з'явилися ще на 14 ділянках доріг в Україні (npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні від сьогодні, 18 грудня, патрульна поліція почала використовувати прилади TruCAM ще на 14 нових ділянках доріг і вулиць населених пунктів. Загалом швидкість транспорту контролюватимуть на 335 ділянках по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію України.

Де почнуть працювати TruCAM

У поліції пояснили, що нові місця для контролю швидкості визначали з урахуванням аварійності - насамперед на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

TruCAM застосовують переважно там, де вже встановлені камери автоматичної фіксації. Такий комбінований контроль, за даними поліції, підвищує ефективність дотримання швидкісного режиму.

З урахуванням воєнного стану:

  • додали 14 нових ділянок;
  • внесли зміни до 6 уже чинних.

Загалом на дорогах України працюватимуть 160 приладів TruCAM.

У яких регіонах прилади не використовують

У регіонах активних бойових дій, зокрема в Донецькій та Луганській областях, TruCAM тимчасово не застосовують.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовують лише на окремих безпечних ділянках.

Повний перелік доріг в Україні, де працює TruCAM (інфографіка: Патрульна поліція України)

Що важливо знати водіям

У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками перебуватимуть на видимому місці.

У поліції нагадують, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП, а дотримання ПДР безпосередньо рятує життя.

Раніше РБК-Україна розповідало, які розміри штрафів за перевищення швидкості діють в Україні. Також ми писали, що дані про порушення можна знайти у застосунку "Дія".

Ми писали про країни світу, де на окремих автомагістралях або ділянках доріг немає обмежень максимальної швидкості, а також про те, як у різних державах встановлюють швидкісні ліміти.

