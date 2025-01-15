Безліміт. Де і чому немає обмежень на максимальну швидкість для авто

Характеризуючи ту чи іншу країну з точки зору зручності для мандрівок, бувалий автомобіліст обов’язково згадає про максимальну швидкість, дозволену ну її трасах. Автожурналісти rbc.ua шукали на мапі світу країни, де обмежень немає зовсім.

Чесно сказати, раціональних засад для гострої уваги до максимальної швидкості на автотрасах ми не бачимо. Адже мало хто з водіїв зможе безпечно керувати машиною у потоці транспорту на швидкості понад 140 – 150 км/год протягом кількох годин. Але маємо визнати, що в багатьох випадках ліміт максималки визначають за іншими, далекими від простої логіки критеріями. Ви не згодні?

Німеччина

Про те, що німецькі автобани не мають ліміту швидкості, чомусь знають всі. Але не всі знають, що це неправда. Точніше, безлімітними є тільки близько половини автобанів, та й ті тільки при русі в лівому ряду. А на інших автобанах діє обмеження 130 км/год. Для заміських шляхів класом нижче ліміт 100 км/год. Але час від часу у самій Німеччині порушують питання щодо скасування безліміту на автобанах. Чому? Перша причина, яку називають прихильники відміни – надмірні викиди шкідливих газів у машин, які рухаються дуже швидко.

Британія

Ще в одній авторитетній європейській країні на заміських трасах працює загальне обмеження у 112 км/год (70 миль/год). На звичайних трасах – 96 км/год (60 миль/год), у місті – 48 км/год (30 миль/год). Цифри цілком відповідають нашим, але при тому критерії визначення міста, звичайної траси чи автомагістралі суттєво відрізняються.

Але найцікавіше навіть не це. Важливий нюанс у тому, що у британців є острів Мен, на трасах якого за межами населених пунктів немає обмеження швидкості. І саме сюди у вихідні стягуються британські фанати швидкого руху, щоб відірватись по повній.

Доречно згадати, що для прихильників іншого екстриму в Об’єднаному королівстві є ще один острів – Скай. Тут є дороги з однією смугою руху – взагалі з однією, для двох напрямків руху! Для роз'їзду зустрічних автомобілів тут облаштовані локальні розширення.

Італія

За темпераментних мешканців Італії, країни Ferrari, Lamborghini і Abart, трохи образливо – безліміту в них немає. На автострадах італійцям дозволено їхати 150 км/год. Цифра в принципі непогана, але досягати її слід з обережністю. Тому що штраф за її перевищення на 10 км/год – 155 євро, а за перевищення на 40-60 км/год – вже 500 євро. За ще більше перевищення італійці звично готують 779 євро і розлучаються з водійськими правами на півроку-рік.

Польща

У сусідній з нами Польщі картина трохи скромніша: за містом зазвичай можна їздити до 90 км/год, на автомагістралях – до 140. А в населених пунктах обмеження, так би мовити, двотарифне, як просунутий електролічильник: вдень діє ліміт 50 км/год, ночами працює обмеження в 60 км/год.

Америка

Не дуже вільно живеться водіям у вільних США. У кожному з 50-ти штатів свої Правила дорожнього руху і свої швидкісні обмеження. На магістралях різних категорій американці розвивають від 112 км/год (70 миль/год) до 136 км/год (80 миль). При тому покарання прив’язане до цифри, на яку перевищено ліміт: базовий штраф становить 106 доларів плюс 2 бакси за кожну зайву милю.

Індія

Відверто дивує Індія. Попри щільність і національні особливості трафіку, у кількох південних штатах країни – Карнатака, Махараштра, Телангана – є безлімітні дороги. На магістралях решти штатів можна їхати 130 км/год, проте більшість трас дозволяють їхати не швидше 100.

Австралія

Своєрідна картина з питанням швидкісних лімітів в Австралії (недаремно її мешканці ходять відносно нас до гори ногами). На більшості заміських трас встановлено обмеження 100 км/год. Тримати 110 км/год можна тільки на магістралі поблизу Сіднею. На приміських дорогах з кількох смуг обмеження на позначці 80 км/год – зовсім скромненько. Але…

Є в австралійців мало заселена Північна Територія, і на ній – таке собі шосе Стюарт довжиною 3000 км від міста Дарвін до Порт-Аугуста. Дорога практично безлюдна, відтак на її трьохсоткілометровій ділянці Аліс-Спрінгс – Берроу Крік скасували всі ліміти. Щасливі австралійці ганяли тут на спеціально орендованих суперкарах, та й більш поширені моделі не відставали: рекорд швидкості для серійного автомобіля у 330 км/год встановили саме тут. Автомобіль був Bentley Continental GT. Але потім, у 2016 році, тут знову повернули ліміт у 130 км/год. Чому? Приклад дуже показовий: більшість водіїв весь час їздили тут на швидкості 132 – 140 км/год...

Коротко

Чіткого рецепту визначення ліміту (чи безліміту) швидкості на заміських трасах законотворці різних країн, схоже, не мають. Враховують менталітет населення, склад автопарку і стан шляхів, кліматичні умови, і можливо, міркування наповнення бюджету. Але врешті решт це складається у дієву формулу безпеки, яка береже життя і здоров’я громадян на території конкретної країни.