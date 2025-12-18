ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

В Україні TruCAM запрацювали на 14 нових ділянках доріг: повний список

Четвер 18 грудня 2025 17:03
UA EN RU
В Україні TruCAM запрацювали на 14 нових ділянках доріг: повний список Фото: TruCAM з'явилися ще на 14 ділянках доріг в Україні (npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні від сьогодні, 18 грудня, патрульна поліція почала використовувати прилади TruCAM ще на 14 нових ділянках доріг і вулиць населених пунктів. Загалом швидкість транспорту контролюватимуть на 335 ділянках по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію України.

Де почнуть працювати TruCAM

У поліції пояснили, що нові місця для контролю швидкості визначали з урахуванням аварійності - насамперед на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

TruCAM застосовують переважно там, де вже встановлені камери автоматичної фіксації. Такий комбінований контроль, за даними поліції, підвищує ефективність дотримання швидкісного режиму.

З урахуванням воєнного стану:

  • додали 14 нових ділянок;
  • внесли зміни до 6 уже чинних.

Загалом на дорогах України працюватимуть 160 приладів TruCAM.

У яких регіонах прилади не використовують

У регіонах активних бойових дій, зокрема в Донецькій та Луганській областях, TruCAM тимчасово не застосовують.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях прилади використовують лише на окремих безпечних ділянках.

Повний перелік доріг в Україні, де працює TruCAM (інфографіка: Патрульна поліція України)

Що важливо знати водіям

У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками перебуватимуть на видимому місці.

У поліції нагадують, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП, а дотримання ПДР безпосередньо рятує життя.

Раніше РБК-Україна розповідало, які розміри штрафів за перевищення швидкості діють в Україні. Також ми писали, що дані про порушення можна знайти у застосунку "Дія".

Ми писали про країни світу, де на окремих автомагістралях або ділянках доріг немає обмежень максимальної швидкості, а також про те, як у різних державах встановлюють швидкісні ліміти.

Читайте РБК-Україна в Google News
TruCAM Автомобільний рух
Новини
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW