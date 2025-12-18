В Украине TruCAM заработали на 14 новых участках дорог: полный список

В Украине с сегодняшнего дня, 18 декабря, патрульная полиция начала использовать приборы TruCAM еще на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. В целом скорость транспорта будут контролировать на 335 участках по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины .

Где начнут работать TruCAM

В полиции объяснили, что новые места для контроля скорости определяли с учетом аварийности - прежде всего на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

TruCAM применяют преимущественно там, где уже установлены камеры автоматической фиксации. Такой комбинированный контроль, по данным полиции, повышает эффективность соблюдения скоростного режима.

С учетом военного положения:

добавили 14 новых участков;

внесли изменения в 6 уже действующих.

Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM.

В каких регионах приборы не используют

В регионах активных боевых действий, в частности в Донецкой и Луганской областях, TruCAM временно не применяют.

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях приборы используют только на отдельных безопасных участках.

Полный перечень дорог в Украине, где работает TruCAM (инфографика: Патрульная полиция Украины)

Что важно знать водителям

В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные авто патрульной полиции с включенными синими маячками будут находиться на видимом месте.

В полиции напоминают, что превышение скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП, а соблюдение ПДД непосредственно спасает жизни.