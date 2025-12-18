В Украине TruCAM заработали на 14 новых участках дорог: полный список
В Украине с сегодняшнего дня, 18 декабря, патрульная полиция начала использовать приборы TruCAM еще на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. В целом скорость транспорта будут контролировать на 335 участках по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Где начнут работать TruCAM
В полиции объяснили, что новые места для контроля скорости определяли с учетом аварийности - прежде всего на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.
TruCAM применяют преимущественно там, где уже установлены камеры автоматической фиксации. Такой комбинированный контроль, по данным полиции, повышает эффективность соблюдения скоростного режима.
С учетом военного положения:
- добавили 14 новых участков;
- внесли изменения в 6 уже действующих.
Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM.
В каких регионах приборы не используют
В регионах активных боевых действий, в частности в Донецкой и Луганской областях, TruCAM временно не применяют.
В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях приборы используют только на отдельных безопасных участках.
Полный перечень дорог в Украине, где работает TruCAM (инфографика: Патрульная полиция Украины)
Что важно знать водителям
В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные авто патрульной полиции с включенными синими маячками будут находиться на видимом месте.
В полиции напоминают, что превышение скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП, а соблюдение ПДД непосредственно спасает жизни.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие размеры штрафов за превышение скорости действуют в Украине. Также мы писали, что данные о нарушениях можно найти в приложении "Дія".
Мы писали о странах мира, где на отдельных автомагистралях или участках дорог нет ограничений максимальной скорости, а также о том, как в разных государствах устанавливают скоростные лимиты.