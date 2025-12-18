ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине TruCAM заработали на 14 новых участках дорог: полный список

Четверг 18 декабря 2025 17:03
UA EN RU
В Украине TruCAM заработали на 14 новых участках дорог: полный список Фото: TruCAM появились еще на 14 участках дорог в Украине (npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с сегодняшнего дня, 18 декабря, патрульная полиция начала использовать приборы TruCAM еще на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. В целом скорость транспорта будут контролировать на 335 участках по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Где начнут работать TruCAM

В полиции объяснили, что новые места для контроля скорости определяли с учетом аварийности - прежде всего на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

TruCAM применяют преимущественно там, где уже установлены камеры автоматической фиксации. Такой комбинированный контроль, по данным полиции, повышает эффективность соблюдения скоростного режима.

С учетом военного положения:

  • добавили 14 новых участков;
  • внесли изменения в 6 уже действующих.

Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM.

В каких регионах приборы не используют

В регионах активных боевых действий, в частности в Донецкой и Луганской областях, TruCAM временно не применяют.

В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях приборы используют только на отдельных безопасных участках.

Полный перечень дорог в Украине, где работает TruCAM (инфографика: Патрульная полиция Украины)

Что важно знать водителям

В местах использования TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные авто патрульной полиции с включенными синими маячками будут находиться на видимом месте.

В полиции напоминают, что превышение скорости остается одной из самых распространенных причин ДТП, а соблюдение ПДД непосредственно спасает жизни.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие размеры штрафов за превышение скорости действуют в Украине. Также мы писали, что данные о нарушениях можно найти в приложении "Дія".

Мы писали о странах мира, где на отдельных автомагистралях или участках дорог нет ограничений максимальной скорости, а также о том, как в разных государствах устанавливают скоростные лимиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
TruCAM Автомобильное движение
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW