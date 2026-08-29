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Трохи посвіжішає, дощі лише на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 29.08.2026 Сб
1 хв
Дощі відступають, а температура знижується
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 29 серпня, трохи посвіжішає - темперетура не перевищуватиме +28°. Лише на заході місцями можливий дощ з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 29 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодніі очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.

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