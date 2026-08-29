Несколько посвежеет, дожди только на западе: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 29 августа, немного посвежеет - температура не будет превышать +28°. Лишь на западе местами возможен дождь с грозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.
Температура днем 23-28°.
Фото: какой будет погода в Украине 29 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.
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