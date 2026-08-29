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Несколько посвежеет, дожди только на западе: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 29.08.2026 Сб
1 мин
Дожди отступают, а температура снижается
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 29 августа, немного посвежеет - температура не будет превышать +28°. Лишь на западе местами возможен дождь с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

Температура днем 23-28°.

Фото: какой будет погода в Украине 29 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.

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