Несколько посвежеет, дожди только на западе: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

Температура днем 23-28°.

Фото: какой будет погода в Украине 29 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.