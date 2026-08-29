Трохи посвіжішає, дощі лише на заході: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 29 серпня, трохи посвіжішає - темперетура не перевищуватиме +28°. Лише на заході місцями можливий дощ з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.