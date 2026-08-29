Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну: яка причина

Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України та закликав американських громадян утриматися від відвідування країни через війну та постійні російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Сполучені Штати зберегли для України найвищий, четвертий рівень небезпеки - "Не подорожуйте". Американцям рекомендують не відвідувати країну з будь-якої причини через повномасштабну війну Росії проти України.

У Держдепартаменті уточнили, що сам рівень рекомендацій щодо поїздок до України не змінився.

Водночас відомство оновило інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис консультативного попередження для громадян США.

Основною причиною для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та ракетні удари Росії по території України.

Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати.