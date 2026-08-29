Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну: яка причина
Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України та закликав американських громадян утриматися від відвідування країни через війну та постійні російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Сполучені Штати зберегли для України найвищий, четвертий рівень небезпеки - "Не подорожуйте". Американцям рекомендують не відвідувати країну з будь-якої причини через повномасштабну війну Росії проти України.
У Держдепартаменті уточнили, що сам рівень рекомендацій щодо поїздок до України не змінився.
Водночас відомство оновило інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис консультативного попередження для громадян США.
Основною причиною для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та ракетні удари Росії по території України.
Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати.
Як відомо, Росія продовжує інтенсивні атаки на Україну, зокрема, її обласні центри. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків - це ті міста, де час від часу ворог влаштовує терори, пошкоджуючи в тому числі цивільну інфраструктуру. В результаті гинуть люди, поранених зазвичай набагато більше.
Польский прем'єр-міністр повідомив, що Росія готується до ескалації війни, що стосується не тільки України, а й регіону загалом. У той же час в НАТО заявили, що не очікують нападу РФ.