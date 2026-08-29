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Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну: яка причина

08:17 29.08.2026 Сб
2 хв
В Держдепі розповіли про ризики, які чекають на тих, хто буде в Україні найближчим часом
aimg Юлія Маловічко
Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну: яка причина Фото: будівля Держдепу США (з відкритих джерел)
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Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України та закликав американських громадян утриматися від відвідування країни через війну та постійні російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Сполучені Штати зберегли для України найвищий, четвертий рівень небезпеки - "Не подорожуйте". Американцям рекомендують не відвідувати країну з будь-якої причини через повномасштабну війну Росії проти України.

У Держдепартаменті уточнили, що сам рівень рекомендацій щодо поїздок до України не змінився.

Водночас відомство оновило інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис консультативного попередження для громадян США.

Основною причиною для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та ракетні удари Росії по території України.

Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати.

Як відомо, Росія продовжує інтенсивні атаки на Україну, зокрема, її обласні центри. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків - це ті міста, де час від часу ворог влаштовує терори, пошкоджуючи в тому числі цивільну інфраструктуру. В результаті гинуть люди, поранених зазвичай набагато більше.

Польский прем'єр-міністр повідомив, що Росія готується до ескалації війни, що стосується не тільки України, а й регіону загалом. У той же час в НАТО заявили, що не очікують нападу РФ.

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