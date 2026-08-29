Несколько посвежеет, дожди только на западе: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 29 августа, немного посвежеет - температура не будет превышать +28°. Лишь на западе местами возможен дождь с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.