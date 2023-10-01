В Україні трохи похолодає, подекуди дощі: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки на сході та північному сході місцями можливий невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Температура вночі на рівні 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°; вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на жовтень

Другий місяць осені має бути досить теплим. Так, середня місячна температура прогнозується у межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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