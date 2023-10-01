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В Украине немного похолодает, местами дожди: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В некоторых областях Украины 2 октября возможны небольшие дожди. При этом температура не превысит +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не оєидаются, только на востоке и северо-востоке возможен небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Температура ночью на уровне 6-11°, днем 16-21°; в восточных областях и южной части ночью 9-14°, днем 19-24°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°; ночью 6-11°, днем 16-21°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на октябрь

Второй месяц осени должен быть достаточно теплым. Так, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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