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В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу

Неділя 24 грудня 2023 08:58
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В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу Фото: В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні сезон грипу може тривати до середини весни. Захворювання загрожує важким перебігом низці категорій людей й навіть може призвести до летального кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Що вражає грип:

  • верхні дихальні шляхи та легені;
  • безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.

Серед найпоширеніших ускладнень грипу є запалення легень, серцева недостатність і тромбози. Найбільше ризикують мати важкий перебіг:

  • вагітні;
  • діти до 5 років,
  • люди старші за 60-65 років,
  • люди із хронічними захворюваннями.

"Вірус грипу мінливий, часто “перевдягається” і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону", - розповідають у МОЗ.

Як лікувати грип:

  • передусім важливо дотримуватись постільного режиму;
  • пити теплі напої й мати достатньо сну;
  • "противірусні" "імуностимулятори", інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні є специфічні ліки для лікування грипу, втім, вони досить дорогі й є далеко не в кожній аптеці.

Захисти себе від важкого перебігу можна завдяки вакцинації. В МОЗ радять:

  • запишіться до свого сімейного лікаря та отримайте рецепт на вакцину. В Україні відпуск вакцини в аптеках передбачений за рецептом;
  • дізнайтеся, в якій аптеці є вакцина від грипу;
  • безпосередньо перед візитом до лікаря візьміть сумку-холодильник, купіть вакцину в аптеці і зробіть щеплення в лікаря.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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