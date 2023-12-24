В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу
В Україні сезон грипу може тривати до середини весни. Захворювання загрожує важким перебігом низці категорій людей й навіть може призвести до летального кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Що вражає грип:
- верхні дихальні шляхи та легені;
- безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.
Серед найпоширеніших ускладнень грипу є запалення легень, серцева недостатність і тромбози. Найбільше ризикують мати важкий перебіг:
- вагітні;
- діти до 5 років,
- люди старші за 60-65 років,
- люди із хронічними захворюваннями.
"Вірус грипу мінливий, часто “перевдягається” і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону", - розповідають у МОЗ.
Як лікувати грип:
- передусім важливо дотримуватись постільного режиму;
- пити теплі напої й мати достатньо сну;
- "противірусні" "імуностимулятори", інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні є специфічні ліки для лікування грипу, втім, вони досить дорогі й є далеко не в кожній аптеці.
Захисти себе від важкого перебігу можна завдяки вакцинації. В МОЗ радять:
- запишіться до свого сімейного лікаря та отримайте рецепт на вакцину. В Україні відпуск вакцини в аптеках передбачений за рецептом;
- дізнайтеся, в якій аптеці є вакцина від грипу;
- безпосередньо перед візитом до лікаря візьміть сумку-холодильник, купіть вакцину в аптеці і зробіть щеплення в лікаря.
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