В Украине продолжается сезон гриппа. Минздрав рассказал, что важно знать о болезни
В Украине сезон гриппа может продлиться до середины весны. Заболевание грозит тяжелым течением ряду категорий людей и даже может привести к летальному исходу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Что поражает грипп:
- верхние дыхательные пути и легкие;
- непосредственно сердечную мышцу и внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.
Среди самых распространенных осложнений гриппа является воспаление легких, сердечная недостаточность и тромбозы. Больше всего рискуют иметь тяжелое течение:
- беременные;
- дети до 5 лет,
- люди старше 60-65 лет,
- люди с хроническими заболеваниями.
"Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа стоит делать каждый сезон", - рассказывают в Минздраве.
Как лечить грипп:
- прежде всего важно соблюдать постельный режим;
- пить теплые напитки и иметь достаточно сна;
- "противовирусные" "иммуностимуляторы", интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине есть специфические лекарства для лечения гриппа, впрочем, они достаточно дорогие и есть далеко не в каждой аптеке.
Защитить себя от тяжелого течения можно благодаря вакцинации. В Минздраве советуют:
- запишитесь к своему семейному врачу и получите рецепт на вакцину. В Украине отпуск вакцины в аптеках предусмотрен по рецепту;
- узнайте, в какой аптеке есть вакцина от гриппа;
- непосредственно перед визитом к врачу возьмите сумку-холодильник, купите вакцину в аптеке и сделайте прививку у врача.
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