В Україні за три доби зібрали рекордну суму на 10 000 FPV-дронів для ЗСУ

Збір на українській благодійній платформі UNITED24 на 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом для Сил оборони України був закритий всього за три доби. 303 659 людей та сотня українських бізнесів зібрали 235 000 000 гривень.

Фонди "Повернись живим", UNITED24та банк "Монобанк" у рамках операції "Єдність" зібрали кошти для придбання FPV-дронів. 235 млн гривень зібрали всього за 3 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані благодійної платформи.

Як відомо, закупівлю та передачу дронів-камікадзе у війська здійснюватиме фонд "Повернись живим". Моделі FPV-дронів, а також боєприпаси до них погоджені з військовими.

Серед українців, які долучилися до збору, як подяку організатори операції "Єдність" розіграли цінні призи.

Донор UNITED24, який вирішив залишитися анонімним, перерахував на користь збору 20 млн гривень.

Також свій внесок в 1 млн гривень зробив український гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

По 1 млн гривень перерахували ROZETKA, Comfy, Intertop, Work.ua, "Ябко", "ДЕЛВІ", "ПУЗАТА ХАТА", IDEALIST COFFEE, "Львівобленерго", мережа аптек "Бажаємо здоров'я", "Акордбанк" та EVA.

Серед інших компаній, що долучилися до збору і задонатили понад 1 млн гривень, мережа аптек "АНЦ" та технологічна компанія Roosh.

Ще по 3 млн гривень задонатили група компаній "Інтер-Єдність" та торговельна мережа "Сільпо". 2 млн гривень задонатив агрохолдинг "Авіс УкрАгро".

Найбільшими донаторами збору стали криптовалютна біржа WhiteBIT та її засновник Володимир Носов, а також страхова компанія ARX, які перерахували по 5 млн гривень.

Детальніше про те, як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше - в матеріалі РБК-Україна.

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