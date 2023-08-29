В Украине за трое суток собрали рекордную сумму на 10 000 FPV-дронов для ВСУ
Фонды "Повернись живим", UNITED24 и банк "Монобанк" в рамках операции "Єдність" собрали средства для приобретения FPV-дронов. 235 млн гривен собрали всего за 3 дня.
Сбор на украинской благотворительной платформе UNITED24 на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для Сил обороны Украины был закрыт всего за трое суток. 303 659 человек и сотня украинских бизнесов собрали 235 000 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные благотворительной платформы.
Крупнейшими донаторами сбора стали криптовалютная биржа WhiteBIT и ее основатель Владимир Носов, а также страховая компания ARX, перечислившие по 5 млн гривен.
Еще по 3 млн гривен задонатила группа компаний "Интер-Единство" и торговая сеть "Сільпо". 2 млн гривен задал агрохолдинг "Авис УкрАгро".
Среди других компаний, присоединившихся к сбору и задонативших более 1 млн гривен, сеть аптек "АНЦ" и технологическая компания Roosh.
По 1 млн гривен перечислили ROZETKA, Comfy, Intertop, Work.ua, "Ябко", "ДЕЛВИ", "ПУЗАТА ДОМА", IDEALIST COFFEE, "Львовоблэнерго", сеть аптек "Желаем здоровья", "Аккордбанк" и EVA.
Также свой вклад в 1 млн гривен внесла украинская группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ".
Донор UNITED24, решивший остаться анонимным, перечислил в пользу сбора 20 млн гривен.
Среди присоединившихся к сбору украинцев в качестве благодарности организаторы операции "Єдність" разыграли ценные призы.
В частности:
- 95 победителей получили платиновую карту monobank, а еще пятеро счастливчиков такие же карты со 100 тысячами гривен на каждой;
- 10 победителей получили возможность встретиться с послами платформы UNITED24, а еще 50 будут иметь подарки от послов;
- один победитель получил от фонда "Повернись живим" бесценный флаг из освобожденных Пятихаток, а еще 20 смогут передать "привет" оркам с помощью надписей на боеприпасах FPV-дронов;
- по iPhone 14 от ROZETKA получили трое участников операции "Єдність";
- 10 победителей получили годовые сертификаты на обучение в Study.UA;
- 2 победителя теперь будут иметь в своей частной коллекции эксклюзивные автографы Голды Меир и Стивена Спилберга (это приз от Гарика Корогодского);
- один победитель получил новую Toyota RAV4 от сети мультимаркетов "Аврора".
Как известно, закупку и передачу дронов-камикадзе в войска будет осуществлять фонд "Повернись живим". Модели FPV-дронов, а также боеприпасы к ним согласованы с военными.
Детальнее о том, как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше - в материале РБК-Украина.
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