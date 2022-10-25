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Україні треба до 4 млрд доларів на місяць. Але потреби можуть зрости, - МВФ

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Вашингтон, Вівторок 25 жовтня 2022 19:16
Україні треба до 4 млрд доларів на місяць. Але потреби можуть зрости, - МВФ Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює щомісячні потреби України на рівні від 3 до 4 млрд доларів у 2023 році. Однак вони можуть зрости й до 5 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ .

Зокрема, як заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, українська сторона заслужила на фінансову підтримку.

"Але нам також потрібно планувати заздалегідь. Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні… За нашими поточними оцінками, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту у контексті руйнівної війни", - зазначила вона.

Водночас, якщо руйнація української інфраструктури та економічної діяльності стане ще масштабнішою, сума може зрости до 5 млрд доларів.

"Це фінансування призначене для того, що ми класифікуємо як "етап відновлення", під час якого економіка стабілізується, і країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики", - сказала Георгієва та додала, що ці цифри були узгоджені з українською владою під час підготовки державного бюджету на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення роботи місії експертів МВФ, наступні переговори про нову програму для України відбудуться у листопаді цього року.

Раніше РБК-Україна публікувало експертні думки щодо того, якою може бути наступна програма для нашої країни.

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