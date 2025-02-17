В Україні за тиждень у водоймах потонуло 22 людини, з них шестеро - діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook .

Як повідомляється, у Херсонській області під лід провалилися троє дітей: двоє хлопчиків 9 і 13 років та дівчинка 14 років. Ще один випадок було зафіксовано в Одеській області. Там під лід на місцевому ставку провалилися троє хлопчиків, вони загинули.

"Запам'ятайте: не буває більш-менш безпечного льоду. І навіть міцний, на перший погляд, лід може будь-якої миті не витримати. Не ризикуйте!", - закликають рятувальники.

Правила поведінки на водоймах узимку

Узимку не можна виходити на тонкий лід і перевіряти його міцність ударом ноги, а обов'язково використовувати для цього палицю. Не можна стрибати і бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці.

Під час руху по льоду потрібно стежити за його поверхнею, оминати небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно зупинитися і повертайся назад тим самим шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні.

Якщо людина опинилася в крижаній воді, а поруч нікого немає, потрібно розставити широко руки і намагатися утримуватися на поверхні. Енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Без різких рухів потрібно спробувати виповзти на міцну кригу в бік, звідки прийшли, і повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду.