В Україні тестують систему для пошуку ВПО та їх потреб: чим вона допоможе

Підсистему Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб "Інформаційно-пошукова система" розроблено та впроваджено Державним підприємством "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики" за підтримки проекту Ради Європи.

Вона є механізмом багатофакторного параметричного пошуку інформації ВПО з інструментом гнучкого формування результатів відбору.

"Система суттєво удосконалила процес пошуку ВПО на районному, регіональному та центральному рівнях, розширила його критерії та відобразила результати з підсумком та можливістю його вивантаження для використання в роботі", - розповів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко.

Також за допомогою ІПС став можливим пошук та відбір інформації про потреби ВПО: продуктові набори, зимовий одяг чи взуття, влаштування дітей до школи чи садка, лікування та реабілітаційні заходи.

Крім того,











Як зазначив Кошеленко, систему вже тестують у 10 районах Києва і до кінця січня її буде впроваджено на всій території України.