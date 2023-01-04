В Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей: чем она поможет

Подсистема Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц "Информационно-поисковая система" разработана и внедрена Государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики" при поддержке проекта Совета Европы.

Она является механизмом многофакторного параметрического поиска информации ВПЛ с инструментом гибкого формирования результатов отбора.

"Система существенно усовершенствовала процесс поиска ВПЛ на районном, региональном и центральном уровнях, расширила его критерии и отразила результаты с итогом и возможностью его выгрузки для использования в работе", - рассказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Также с помощью ИПС стал возможным поиск и отбор информации о потребностях ВПЛ: продуктовые наборы, зимняя одежда или обувь, устройство детей в школу или садик, лечение и реабилитационные мероприятия.

Кроме того, р











Как отметил Кошеленко систему уже тестируют в 10 районах Киева и до конца января она будет внедрена на всей территории Украины.