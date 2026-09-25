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В Україні тестують нову ШІ-систему для Сил оборони

13:33 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
В Україні тестують нову ШІ-систему для Сил оборони Фото: ЗСУ (GettyImages)
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В Україні тестують платформу штучного інтелекту SPECTR, яка має допомогти військовим штабам швидше обробляти бойові дані та приймати рішення. Систему розробляє Центр штучного інтелекту "A1" при Міністерстві оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Що робитиме SPECTR

Платформа варта автоматизації частини повсякденних завдань штабів. Вона оброблятиме великі обсяги інформації, виявлятиме закономірності та формуватиме рекомендації для військових.

Система також повинна допомагати оцінювати можливі варіанти дій та прогнозувати ймовірні кроки супротивника.

Тестування вже триває

SPECTR інтегрують до цифрових рішень, які вже використовуються Силами оборони України. При цьому робота з даними проходитиме у захищеному середовищі.

Наразі платформу тестують у кількох бойових підрозділах.

Хто розробляє систему

Створенням SPECTR займається Центр штучного інтелекту A1. Його Міністерство оборони заснувало у березні 2026 року за підтримки уряду Великобританії.

Розробка входить до більш широкої програми застосування штучного інтелекту в українській армії. Її мета – прискорити прийняття рішень на основі даних, підвищити ефективність засобів ураження та зменшити обсяг бюрократичної роботи.

Нагадуємо, що Сили оборони України вже застосовують понад 70 різних систем , в основі яких лежать технології штучного інтелекту та машинного зору для поразки ворожих цілей.

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