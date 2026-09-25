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В Украине тестируют новую ИИ-систему для Сил обороны

13:33 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Анастасия Никончук
В Украине тестируют новую ИИ-систему для Сил обороны Фото: ВСУ (GettyImages)
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В Украине тестируют платформу искусственного интеллекта SPECTR, которая должна помочь военным штабам быстрее обрабатывать боевые данные и принимать решения. Систему разрабатывает Центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Что будет делать SPECTR

Платформа предназначена для автоматизации части повседневных задач штабов. Она будет обрабатывать большие объемы информации, выявлять закономерности и формировать рекомендации для военных.

Система также должна помогать оценивать возможные варианты действий и прогнозировать вероятные шаги противника.

Тестирование уже идет

SPECTR интегрируют в цифровые решения, которые уже используются Силами обороны Украины. При этом работа с данными будет проходить в защищенной среде.

Сейчас платформу тестируют в нескольких боевых подразделениях.

Кто разрабатывает систему

Созданием SPECTR занимается Центр искусственного интеллекта «A1». Его Министерство обороны основало в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании.

Разработка входит в более широкую программу применения искусственного интеллекта в украинской армии. Ее цель - ускорить принятие решений на основе данных, повысить эффективность средств поражения и уменьшить объем бюрократической работы.

Напоминаем, что Силы обороны Украины уже применяют более 70 различных систем, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, для поражения вражеских целей.

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