Україні терміново потрібна "зелена" генерація та системи накопичення енергії, - інвестор

"Більшість з атак, на жаль, досягли часткового або повного успіху. Багато котлів та генераторів ТЕС, ТЕЦ і ГЕС знищені фізично і не підлягають відновленню або потребуватимуть дуже довгострокових ремонтів тривалістю 1-3 роки", - сказав Тинний.

Він стверджує, що росіяни поставили за мету фізично знищити всю традиційну генерацію в Україні і, з великою ймовірністю, досягнуть своєї мети.

На його думку, знищення потужностей ТЕС та ГЕС України несе суттєві ризики для українців в наступному опалювальному сезоні, а також підкреслює, що витрачати час та гроші на відновлення деяких об’єктів генерації вже не доцільно.

"Відновлення традиційної генерації у попередніх масштабах і не можливе і не доцільне! По-перше, одразу після або під час відновлення ці об'єкти буде знищено повторно, загинуть будівельники та енергетики. По-друге, відновлення займатиме роки", - заявив інвестор.

Він вважає, що серед першочергових кроків уряд та Міненерго мають провести швидкі перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлюваної енергії та підписати угоди, забезпечити 100% погашення старих заборгованостей на ринку ВДЕ за умови спрямування коштів на встановлення нових BESS систем (накопичення енергії), СЕС, ВЕС, біотец, та мобільних котелень протягом ближчих 6-12 місяців.

"Завдання - побудувати протягом року 2 Гвт акумуляторних BESS систем одиничною ємністю 5-20 Мвт, розпорошених на 250-300 окремих проєктів. Ціна питання у 700 млн дол США цілком підйомна, як і терміни, якщо почати прямо зараз", - уточнив Тинний.

Також він додав, що завдання держави – простимулювати будівництво 1.5-2 Гвт додаткових потужностей ВДЕ, розпорошених на 100-200 окремих проєктів. Окрім того, побудувати 0.5-1 Гвт газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії.

Нагадаємо, останніми днями в Україні фіксується профіцит потужності в енергосистемі завдяки активній роботі сонячних електростанцій, що дозволило уникати дефіциту потужності, який існує після масованих обстрілів ГЕС та ТЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту.