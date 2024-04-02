Украине срочно нужна "зеленая" генерация и системы накопления энергии, - инвестор

"Большинство из атак, к сожалению, достигли частичного или полного успеха. Многие котлы и генераторы ТЭС, ТЭЦ и ГЭС уничтожены физически и не подлежат восстановлению или потребуют очень долгосрочных ремонтов продолжительностью 1-3 года", - сказал Тинный.

Он утверждает, что россияне поставили цель физически уничтожить всю традиционную генерацию в Украине и, с большой вероятностью, достигнут своей цели.

По его мнению, уничтожение мощностей ТЭС и ГЭС Украины несет существенные риски для украинцев в следующем отопительном сезоне, а также подчеркивает, что тратить время и деньги на восстановление некоторых объектов поколения уже не целесообразно.

"Восстановление традиционного поколения в предыдущих масштабах и невозможно и не целесообразно! Во-первых, сразу после или во время восстановления эти объекты будут уничтожены повторно, погибнут строители и энергетики. Во-вторых, восстановление будет занимать годы", - заявил инвестор.

Он считает, что среди первоочередных шагов правительство и Минэнерго должны провести скорые переговоры со всеми частными игроками на рынке возобновляемой энергии и подписать соглашения, обеспечить 100% погашение старых задолженностей на рынке ВИЭ при условии направления средств на установку новых BESS систем (накопление энергии), СЭС , ВЭС, биотец, и мобильных котельных в течение ближайших 6-12 месяцев.

"Задача – построить в течение года 2 ГВт аккумуляторных BESS систем единичной емкостью 5-20 МВт, распыленных на 250-300 отдельных проектов. Цена вопроса в 700 млн долл. США вполне подъемная, как и сроки, если начать прямо сейчас", – уточнил Тинный.

Также он добавил, что задача государства – простимулировать строительство 1.5-2 ГВт дополнительных мощностей ВИЭ, распыленных на 100-200 отдельных проектов. Кроме того, построить 0.5-1 ГВт газопоршневых, газотурбинных, турбодетандерных установок генерации энергии.

Напомним, в последние дни в Украине фиксируется профицит мощности в энергосистеме благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволило избегать дефицита мощности, который существует после массированных обстрелов ГЭС и ТЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы свести к минимуму риски блекаута.