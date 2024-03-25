Україні терміново потрібна допомога: посол США відреагувала на ракетний обстріл Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи у Києві", - написала вона.

Як зазначила посол, за останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет та безпілотників проти суверенної країни.

"Україна потребує нашої допомоги прямо зараз. Не можна втрачати жодної хвилини", - додала Брінк.

Обстріли України

Нагадаємо, починаючи з 21 березня Росія відновила масовані ракетні обстріли України. Спершу атакували Київ, де збили усі 30 ракет.

Проте 22 березня Росія завдала комбінованого ракетно-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб. Силами та засобами ППО були знищені 92 ворожі цілі, а саме: 55 "Шахедів", 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Під ударом супротивника була енергетика. Зокрема, окупанти вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС була загроза повного знеструмлення. Важка ситуація виникла у Харкові - місто було знеструмлене і були проблеми з інтернетом, водою.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

Крім того, вранці 25 березня було завдано удару двома балістичними ракетами по Києву. Обидві були збиті. Відомо, що у Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах.