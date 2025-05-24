В Україні та світі збій у роботі соцмережі Х: що відомо

У суботу, 24 травня, у соцмережі Х спостерігається збій у роботі. У користувачів виникли проблеми із завантаженням сторінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Збої в соцмережі почали фіксувати приблизно о 15:20. Х став видавати помилку під час оновлення стрічки. При цьому проблема фіксується не у всіх.
За даними Downdetector, у проміжку приблизно з 15:20 до 16:00 скарг на роботу застосунку надійшло в кілька разів більше, ніж зазвичай.
У чому причина збою, поки що невідомо. Компанія Ілона Маска не давала коментарів.
Також Downdetector окремо показав карту України, де були зосереджені надіслані користувачами звіти про проблеми за останні 24 години. Там підкреслили, що повідомляють про інцидент тоді, коли кількість звітів про проблеми перевищує типовий обсяг для актуального часу дня.
Нагадаємо, 10 березня 2025 року в Х (колишній Twitter) теж спостерігався збій. Користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією, спробою оновити стрічку новин або ж відправити відправити повідомлення.
Найбільше збої фіксували на сході США. Сама компанія ніяк не коментувала те, що відбувається, проте пізніше Ілон Маск заявив про кібератаку.
"На компанію X була здійснена (і продовжує здійснюватися) масштабна кібератака. Нас атакують щодня, але ця атака була здійснена з використанням великої кількості ресурсів. У ній бере участь або велика, скоординована група, або країна", - писав Маск.
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