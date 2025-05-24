В Украине и мире сбой в работе соцсети Х: что известно

Сбои в соцсети начали фиксировать примерно в 15:20. Х стал выдавать ошибку при обновлении ленты. При этом проблема фиксируется не у всех.

По данным Downdetector, в промежутке примерно с 15:20 по 16:00 жалоб на работу приложения поступило в несколько раз больше, чем обычно.

Фото: скриншот фиксация жалоб на сбои в соцсети Х (downdetector.com.ua)

В чем причина сбоя, пока неизвестно. Компания Илона Маска не давала комментариев.

Также Downdetector отдельно показал карту Украины, где были сосредоточены отправленные пользователями отчеты о проблемах за последние 24 часа. Там подчеркнули, что сообщают об инциденте тогда, когда количество отчетов о проблемах превышает типичный объем для актуального времени дня.

Фото: где в Украине подавали жалобы на сбой Х (downdetector.com.ua)