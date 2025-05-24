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В Украине и мире сбой в работе соцсети Х: что известно

Фото: сбои начали фиксировать примерно в 15:20 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 24 мая, в соцсети Х наблюдается сбой в работе. У пользователей возникли проблемы с загрузкой страниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Сбои в соцсети начали фиксировать примерно в 15:20. Х стал выдавать ошибку при обновлении ленты. При этом проблема фиксируется не у всех.

По данным Downdetector, в промежутке примерно с 15:20 по 16:00 жалоб на работу приложения поступило в несколько раз больше, чем обычно.

Фото: скриншот фиксация жалоб на сбои в соцсети Х (downdetector.com.ua)

В чем причина сбоя, пока неизвестно. Компания Илона Маска не давала комментариев.

Также Downdetector отдельно показал карту Украины, где были сосредоточены отправленные пользователями отчеты о проблемах за последние 24 часа. Там подчеркнули, что сообщают об инциденте тогда, когда количество отчетов о проблемах превышает типичный объем для актуального времени дня.

Фото: где в Украине подавали жалобы на сбой Х (downdetector.com.ua)

Сбои в соцсети Х

Напомним, 10 марта 2025 года в Х (бывший Twitter) тоже наблюдался сбой. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, попыткой обновить ленту новостей или же отправить отправить сообщение.

Больше всего сбои фиксировали на востоке США. Сама компания никак не комментировала происходящее, однако позже Илон Маск заявил о кибератаке.

"На компанию X была совершена (и продолжает совершаться) масштабная кибератака. Нас атакуют каждый день, но эта атака была совершена с использованием большого количества ресурсов. В ней участвует либо большая, скоординированная группа, либо страна", - писал Маск.

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