В Украине существенно упростили работу ОСМД
Фото: для ОСМД упростили жизнь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами. Разрешена электронная подпись и уменьшен кворум для собрания участников объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №7029.
Законом вводится:
- возможность использовать электронные подписи при голосовании участников ОСМД;
- возможность участвовать в собрании дистанционно;
- уменьшение требований по количеству голосов совладельцев, необходимых для принятия решений в многоквартирном доме, предполагающее наличие 50% голосов для принятия всех решений кроме отсоединения многоквартирного дома от инженерных сетей;
- унификацию существующего законодательного регулирования по оформлению протоколов собрания совладельцев;
- ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий
Также законом устраняется пробел законодательства о невозможности представления на государственную регистрацию документов частично в бумажной, а частично в электронной форме.
Подробнее о законопроекте 7029 читайте в колонке глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк для РБК-Украина "На расстоянии – как дома. В Украине упростят жизнь участникам ОСМД".