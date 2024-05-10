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Застава на мільйони і не тільки. Нардепу від "Слуги народу" Клочку обрали запобіжний захід

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 13:06
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Застава на мільйони і не тільки. Нардепу від "Слуги народу" Клочку обрали запобіжний захід Фото: нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко (facebook.com_Andriy.Klochko)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу". Окрім застави підозрюваний має виконати деякі зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.

"10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", - розповіли у САП.

Про які ще обмеження йдеться?

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • дати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 10 липня.

Як повідомлялось, 2 травня народному депутату України Андрію Клочку було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.

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