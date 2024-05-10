Застава на мільйони і не тільки. Нардепу від "Слуги народу" Клочку обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу". Окрім застави підозрюваний має виконати деякі зобов'язання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.
Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.
"10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", - розповіли у САП.
Про які ще обмеження йдеться?
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- дати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 10 липня.
Як повідомлялось, 2 травня народному депутату України Андрію Клочку було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.
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