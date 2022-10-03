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В Україні судитимуть комбата РФ за обстріл багатоповерхівки в Чернігові

Фото: В Україні судитимуть комбата РФ за обстріл багатоповерхівки в Чернігові (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суд передано обвинувальний акт щодо російського військового, який наказав обстріляти багатоповерхівку в Чернігові. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, росіяни вторглись у Чернігівську область наприкінці лютого. Їх метою була окупація регіону та захоплення аеропорту. Командир танкового батальйону військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ став обвинуваченим через порушення законів та звичаїв війни.

"У ході нападу обвинувачений надав злочинний наказ оператор-навіднику танку на виконання пострілу осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловому багатоповерховому будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю", - повідомили у прокуратурі.

В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку. Російського військового, який виконав наказ та обстріляв будинок вже засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Чернігові командира російського танка засудили до 8,5 років ув'язнення.

Також в Україні судитимуть проросійського блогера, який називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення.

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