В Украине будут судить комбата РФ за обстрел многоэтажки в Чернигове

В суд передан обвинительный акт в отношении российского военного, который приказал обстрелять многоэтажку в Чернигове. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, россияне вторглись в Черниговскую область в конце февраля. Их целью была оккупация региона и захват аэропорта. Командир танкового батальона воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ стал обвиняемым из-за нарушения законов и обычаев войны.

"В ходе нападения обвиняемый предоставил преступный приказ оператору-наводчику танка на выполнение выстрела осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм по жилому многоэтажному зданию в г. Чернигове, который не был военной целью", - сообщили в прокуратуре.

В результате обстрела были полностью разрушены отдельные жилые помещения дома. Российский военный, который выполнил приказ и обстрелял дом уже приговорен к 10 годам лишения свободы.