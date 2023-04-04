"Вони добровільно погодилися зайняти "керівні посади" в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення", - пише пресслужба.

Організатором злочинної банди є проросійський пропагандист Юрій Барабашов. Його особисто призначив терорист Пушилін, на якого колаборанти тривалий час працювали в тимчасово окупованому Донецьку.

"Перебуваючи на "посаді", Барабашов виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Саме він займався організацією псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої частини Миколаївщини до складу Росії", - додає СБУ.

Для виконання вказівок колаборант залучив двох спільників:

колишнього голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка;

колишню депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну.



Під керівництвом гауляйтера вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей "проголосувати" на користь агресора. У разі відмови - погрожували репресіями та "конфіскацією" майна", - пише СБУ.

До рейдів колаборанти залучали озброєних росіян.

Під час звільнення Миколаївської області усі троє колаборантів втекли на тимчасово окуповану частину півдня України.

Їм було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: в Україні судитимуть колабораційну "верхівку" Снігурівки (t.me/SBUkr)