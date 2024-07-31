В Україні судитимуть ексспівробітника МОН, який висміяв незалежність країни

Український суд розгляне справу колишнього співробітника Міністерства освіти та науки. Його підозрюють у приниженні національної честі та гідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.
У прокуратурі не називають ім'я підозрюваного, але очевидно, що йдеться про Андрія Василенка. Пост, в якому він висміює незалежність України, все ще залишився на його Facebook-сторінці.
Правоохоронці розповіли, що скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього працівника МОН за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.
Як нагадали у прокуратурі, підозрюваний, який на той момент працював у МОН, розмістив у себе у Facebook публікацію, в якій стверджував, що "незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь".
Незалежність України він назвав "кидаловом" та розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року. За його словами, люди нібито голосували не за незалежність, а за швидке збагачення.
"Обвинувачений поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на основі національної приналежності, політичних та ідеологічних переконань", - встановили правоохоронці.
Наразі Василенку загрожує до трьох років в'язниці.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що до суду скерували справу колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника.
Правоохоронці підозрюють, що дії ексчиновників могли завдати бюджету понад 49 млн доларів збитків.
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