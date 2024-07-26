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Скеровано до суду справу проти колишніх міністра інфраструктури та його першого заступника

П'ятниця 26 липня 2024 07:05
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Скеровано до суду справу проти колишніх міністра інфраструктури та його першого заступника Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника. Дії посадовців завдали держбюджету понад 49 млн доларів збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн доларів збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані як зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

У САП зауважили, що отримали справу від СБУ та Нацполіції восени 2019 року.

Нагадаємо, у червні 2020 року детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. НАБУ підозрює його в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

З грудня 2014 по квітень 2016 року Мінінфраструктури очолював Андрій Пивоварський.

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