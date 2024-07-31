RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине будут судить экс-сотрудника МОН, который высмеял независимость страны

Фото: Андрей Василенко, бывший сотрудник МОН (facebook.com/andriy.vasylenko.9)
Автор: Иван Носальский

Украинский суд рассмотрит дело бывшего сотрудника Министерства образования и науки. Его подозревают в унижении национальной чести и достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, но очевидно, что речь идет об Андрее Василенко. Пост, в котором он высмеивает независимость Украины, все еще остался на его Facebook-странице. 

Правоохранители рассказали, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника МОН по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства.

Детали дела

Как напомнили в прокуратуре, подозреваемый, который на тот момент работал в МОН, разместил у себя в Facebook публикацию, в которой утверждал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу". 

Независимость Украины он назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года. По его словам, люди якобы голосовали не за независимость, а за быстрое обогащение. 

"Обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых оскорбительно для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на основе национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений", - установили правоохранители. 

Теперь Василенко грозит до трех лет тюрьмы. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в суд направили дело бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя.

Правоохранители подозревают, что действия экс-чиновников могли нанести бюджету более 49 млн долларов ущерба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудМОН