В Украине будут судить экс-сотрудника МОН, который высмеял независимость страны

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, но очевидно, что речь идет об Андрее Василенко. Пост, в котором он высмеивает независимость Украины, все еще остался на его Facebook-странице.

Правоохранители рассказали, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника МОН по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства.

Детали дела

Как напомнили в прокуратуре, подозреваемый, который на тот момент работал в МОН, разместил у себя в Facebook публикацию, в которой утверждал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу".

Независимость Украины он назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года. По его словам, люди якобы голосовали не за независимость, а за быстрое обогащение.

"Обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых оскорбительно для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на основе национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений", - установили правоохранители.

Теперь Василенко грозит до трех лет тюрьмы.