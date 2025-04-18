В Україні створюють реєстр психологів для військових: що він змінить і як допоможе

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні бракує військових психологів, що суттєво впливає на ветеранів і їхню соціалізацію.

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