Як отримати безоплатну психологічну допомогу в Україні: куди звертатися

В Україні можна безкоштовно отримати психологічну підтримку. Це передбачає як консультації через сімейного лікаря, так і доступ до гарячих ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

З початку 2025 року всі громадяни України можуть скористатися безоплатною психологічною підтримкою в межах базового пакету програми медичних гарантій "Первинна медична допомога". Достатньо звернутися до сімейного лікаря або терапевта, також до педіатра, якщо допомога потрібна дитині.

Як отримати допомогу

Якщо у вас немає нагальної потреби у візиті до лікаря або ви поки не готові звертатися, доступні гарячі лінії та кризові служби. Там працюють кваліфіковані спеціалісти, які допоможуть заспокоїтися, врегулювати емоції та дадуть корисні рекомендації.

Гарячі лінії підтримки

Зателефонуйте на одну з ліній, де вам нададуть підтримку конфіденційно та безоплатно: