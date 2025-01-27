Як отримати безоплатну психологічну допомогу в Україні: куди звертатися
В Україні можна безкоштовно отримати психологічну підтримку. Це передбачає як консультації через сімейного лікаря, так і доступ до гарячих ліній.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
З початку 2025 року всі громадяни України можуть скористатися безоплатною психологічною підтримкою в межах базового пакету програми медичних гарантій "Первинна медична допомога". Достатньо звернутися до сімейного лікаря або терапевта, також до педіатра, якщо допомога потрібна дитині.
Як отримати допомогу
Якщо у вас немає нагальної потреби у візиті до лікаря або ви поки не готові звертатися, доступні гарячі лінії та кризові служби. Там працюють кваліфіковані спеціалісти, які допоможуть заспокоїтися, врегулювати емоції та дадуть корисні рекомендації.
Гарячі лінії підтримки
Зателефонуйте на одну з ліній, де вам нададуть підтримку конфіденційно та безоплатно:
- Національна психологічна асоціація - 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня).
- Емоційна підтримка Міжнародної організації з міграції - 0 800 211 444 (з 10:00 до 20:00).
- Міжнародна гуманітарна організація "Людина в біді" - 0 800 210 160.
- Національна лінія Lifeline Ukraine (з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я) - 7333.
- ГО "Ла Страда-Україна" - 0 800 500 335 (зі стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).
- Mental Help - онлайн-платформа для отримання професійної психологічної допомоги (mentalhelp.com.ua).
Нагадаємо, що в Україні продовжує реалізація Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?". Вона спрямована на забезпечення доступності психологічної допомоги, створення мережі підтримки та розширення можливостей.