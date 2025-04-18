В Украине создают реестр психологов для военных: что он изменит и как поможет

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине не хватает военных психологов, что существенно влияет на ветеранов и их социализацию.

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