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В Україні створюють кулінарні хаби: навіщо вони потрібні і до чого тут школи

Фото: їдальня (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В деяких українських школах вже до кінця 2024 року з'являться кулінарні хаби в рамках реформи шкільного харчування, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Кулінарні хаби - це центри призначені для підготовки кухарів, які працюватимуть у шкільних їдальнях, у тому числі для підвищення кваліфікації працівників освітніх закладів.

Про це стало відомо під час наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента Ірини Верещук за участі представників МОН, Мінреінтеграції, військових адміністрацій та освітніх закладів.

Зазначається, що створення кулінарних хабів здійснюється відповідно до наказу МОН від 18 березня 2024 року № 348, та фінансуватиметься за рахунок спеціальної державної субвенції.

Відомо, що на ці кошти передбачено заснування кулінарних центрів у таких областях:

  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Львівській,
  • Миколаївській,
  • Рівненській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Черкаській
  • Хмельницькій області (2 хаба).

Повідомляється, що кулінарні хаби будуть функціонувати на базі закладів професійної освіти, де студенти за спеціальністю "Кухар" матимуть можливість здобувати практичні навички.

Також працівники шкільних їдалень у таких кулінарних центрах зможуть проходити перекваліфікацію для впровадження сучасних стандартів харчування.

Раніше у МОН відповіли, коли в усіх школах України запровадять безкоштовне харчування в рамках вищезгаданої реформи.

Нагадаємо, що Кабмін вже виділив 2 млрд грн на забезпечення безоплатного харчування для учнів 1-4 класів по всій країні.

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