В Украине создают кулинарные хабы: зачем они нужны и при чем здесь школы

В некоторых украинских школах уже к концу 2024 года появятся кулинарные хабы в рамках реформы школьного питания, инициированной Первой леди Украины Еленой Зеленской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Кулинарные хабы - это центры, предназначенные для подготовки поваров, которые будут работать в школьных столовых, в том числе для повышения квалификации работников образовательных учреждений.
Об этом стало известно во время совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук с участием представителей МОН, Минреинтеграции, военных администраций и образовательных учреждений.
Отмечается, что создание кулинарных хабов осуществляется согласно приказу МОН от 18 марта 2024 № 348, и будет финансироваться за счет специальной государственной субвенции.
Известно, что на эти средства предусмотрено учреждение кулинарных центров в следующих областях:
Сообщается, что кулинарные хабы будут функционировать на базе заведений профессионального образования, где студенты по специальности "Повар" получат возможность приобретать практические навыки.
Также работники школьных столовых в таких кулинарных центрах могут проходить переквалификацию для внедрения современных стандартов питания.
Ранее в МОН ответили, когда во всех школах Украины будет введено бесплатное питание в рамках вышеупомянутой реформы.
Напомним, что Кабмин уже выделил 2 млрд грн на обеспечение бесплатного питания для учащихся 1-4 классов по всей стране.
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