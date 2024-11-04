В Украине создают кулинарные хабы: зачем они нужны и при чем здесь школы

Кулинарные хабы - это центры, предназначенные для подготовки поваров, которые будут работать в школьных столовых, в том числе для повышения квалификации работников образовательных учреждений.

Об этом стало известно во время совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук с участием представителей МОН, Минреинтеграции, военных администраций и образовательных учреждений.

Отмечается, что создание кулинарных хабов осуществляется согласно приказу МОН от 18 марта 2024 № 348, и будет финансироваться за счет специальной государственной субвенции.

Известно, что на эти средства предусмотрено учреждение кулинарных центров в следующих областях:

Днепропетровской,

Запорожский,

Львовской,

Николаевской,

Ровенской,

Сумской,

Харьковской,

Черкасский

Хмельницкой области (2 хаба).

Сообщается, что кулинарные хабы будут функционировать на базе заведений профессионального образования, где студенты по специальности "Повар" получат возможность приобретать практические навыки.

Также работники школьных столовых в таких кулинарных центрах могут проходить переквалификацию для внедрения современных стандартов питания.

Ранее в МОН ответили, когда во всех школах Украины будет введено бесплатное питание в рамках вышеупомянутой реформы.