В Україні створять полігон для випробування технологій з ШІ

Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових методів розмінування. Випробування проводитимуться із залученням штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Створення сучасного випробувального полігону для розмінування обговорили на робочій зустрічі в Міноборони. До проєкту долучилися фахівці ДСНС, Мінекономіки, Програми розвитку ООН та інші.
На новому полігоні Міноборони хоче випробовувати інновації у розмінуванні, зокрема на базі ШІ, та обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.
"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", - наголосила представниця Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот.
На думку фахівців, новітні технології дозволять значно покращити гуманітарне розмінування в Україні. Це пришвидшить процес обстеження території та зменшить ризики для демінерів і населення.
Гуманітарне розмінування - це комплекс заходів для ліквідації небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Вони включають обстеження територій, складання карт, виявлення, знешкодження та знищення таких предметів. Фахівці із розмінування також попереджають громадян про небезпеку.
За попередніми оцінками, в 9 областях України обстеження та розмінування потребують 470 тисяч гектарів земель. Серед цих дев’яти - і Херсонська область. Там, нагадаємо, нещодавно загинули двоє вибухотехніків. Вони намагалися знешкодити бойову частину ударного безпілотника в одному із сіл місцевої громади.