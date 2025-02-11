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В Украине создадут полигон для испытания технологий с ИИ

Фото: Новый полигон станет местом для испытания инноваций (РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. Испытания будут проводиться с привлечением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Создание современного испытательного полигона для разминирования обсудили на рабочей встрече в Минобороны. К проекту присоединились специалисты ГСЧС, Минэкономики, Программы развития ООН и другие.

На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.

"Полигон, находящийся в распоряжении Минобороны, может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения", - подчеркнула представительница Национального органа противоминной деятельности Ольга Дробот.

По мнению специалистов, новейшие технологии позволят значительно улучшить гуманитарное разминирование в Украине. Это ускорит процесс обследования территории и уменьшит риски для деминеров и населения.

Гуманитарное разминирование

Гуманитарное разминирование - это комплекс мероприятий для ликвидации опасностей, связанных с взрывоопасными предметами. Они включают обследование территорий, составление карт, выявление, обезвреживание и уничтожение таких предметов. Специалисты по разминированию также предупреждают граждан об опасности.

По предварительным оценкам, в 9 областях Украины в обследовании и разминировании нуждаются 470 тысяч гектаров земель. Среди этих девяти - и Херсонская область. Там, напомним, недавно погибли двое взрывотехников. Они пытались обезвредить боевую часть ударного беспилотника в одном из сел местной общины.

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Искусственный интеллект