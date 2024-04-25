В Україні створять реєстр постраждалих через агресію РФ. Рада зробила перший крок

"За понад два роки повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, велика кількість українців постраждали від злочинів країни-агресора. Загибель або зникнення безвісти близьких та рідних, примусове переміщення, фізичні і психологічні травми, отримання інвалідності, - на жаль, це відбувається з кимось з українців щодня", - розповіли у Мінсоцполітики.

Наразі в Україні вже діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим. Однак наразі немає обліку даних щодо постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди.

Як зазначили у відомстві, законопроєкт було розроблено Мінсоцполітики разом міжнародними та українськими експертами. Реєстр забезпечить збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоров'ю українців, заявили в міністерстві.

Реєстр збитків

Минулого року Європейський союз ухвалив рішення щодо створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.

Пізніше в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

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