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В Украине создадут реестр пострадавших из-за агрессии РФ. Рада сделала первый шаг

Иллюстративное фото: в Украине создадут реестр пострадавших из-за агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Народные депутаты на заседании в четверг, 25 апреля, поддержали в первом чтении законопроект № 10256. Он поможет создать системы учета лиц, жизнь и здоровье которых понесли ущерб в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минсоцполитики.

"За более чем два года полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, большое количество украинцев пострадали от преступлений страны-агрессора. Гибель или исчезновение без вести близких и родных, принудительное перемещение, физические и психологические травмы, получение инвалидности, - к сожалению, это происходит с кем-то из украинцев каждый день", - рассказали в Минсоцполитики.

В Украине уже действует Реестр поврежденного и уничтоженного имущества для фиксации материального ущерба и последующего оказания помощи пострадавшим. Однако пока нет учета данных пострадавших, которые понесли нематериальный ущерб.

Как отметили в ведомстве, законопроект был разработан Минсоцполитикой вместе международными и украинскими экспертами. Реестр обеспечит сбор и учет информации о вреде, нанесенном страной-агрессором жизни и здоровью украинцев, заявили в министерстве.

Реестр убытков

В прошлом году Европейский союз принял решение о создании Международного реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Головной офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный – в Киеве.

Позже в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

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