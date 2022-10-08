В Україні створять Національний реєстр викидів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення єдиної державної онлайн-системи даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Президент підписав євроінтеграційний Закон "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів". Реєстр стане єдиною державною онлайн-системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінприроди, незабаром буде створено онлайн-карту, на якій відображатимуться всі підприємства-забруднювачі та інформація про них.

Це дозволить в оперативному порядку відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі, аналізувати пропозиції щодо зменшення викидів, а також приймати ефективні рішення щодо запобігання та зменшення промислового забруднення.