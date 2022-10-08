В Украине создадут Национальный реестр выбросов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по созданию единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Президент подписал евроинтеграционный Закон "О Национальном реестре выбросов и перенесении загрязнителей". Реестр станет единой государственной онлайн-системой данных о выбросах и перенесении загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.
По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.
Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенесение загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.
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