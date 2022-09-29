В Україні створять мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

Кабінет міністрів погодився з пропозицією НАЕК "Енергоатом" щодо створення мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій. Уряд взяв до відома, що це державне підприємство буде замовником робіт із створення такої мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 27 вересня 2022 р. № 848-р.

Уряд також доручив Міністерству економіки внести зміни о фінансового плану "Енергоатому". Головам обласних адміністрацій у взаємодії з органами місцевого самоврядування доручено вжити заходів до надання в користування земельних ділянок, необхідних для створення мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій, а також прийняття інших рішень, необхідних для забезпечення створення мережі.