В Украине создадут сеть скоростных автомобильных электрозарядных станций
Кабинет министров согласился с предложением НАЭК "Энергоатом" о создании сети скоростных автомобильных электрозарядных станций. Правительство приняло к сведению, что это государственное предприятие будет заказчиком работ по созданию такой сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 27 сентября 2022 г. №848-р .
Правительство также поручило Министерству экономики внести изменения в финансовый план "Энергоатома".
Главам областных администраций во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено принять меры по предоставлению в пользование земельных участков, необходимых для создания сети скоростных автомобильных электрозарядных станций, а также принятия других решений, необходимых для создания сети.
Детальнее о том, что происходило с зарядной инфраструктурой в Украине читайте в материале РБК-Украина.
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