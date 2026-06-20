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В Україні створять меморіал Героїв Небесної Сотні, проєкт вже погодили

15:55 20.06.2026 Сб
2 хв
Родини загиблих майданівців чекали на це рішення роками
aimg Марія Науменко
В Україні створять меморіал Героїв Небесної Сотні, проєкт вже погодили Фото: проєкт Меморіалу Героїв Небесної Сотні (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Створення меморіалу Героїв Небесної Сотні, на яке роками чекали родини загиблих та учасники Майдану, виходить на новий етап після погодження проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

За його словами, учасники громадських слухань, серед яких були експерти, архітектори та родини загиблих Героїв Небесної Сотні, погодили проєкт Національного меморіального комплексу та майбутньої музейної експозиції.

"Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв", - наголосив Буданов.

Майбутній меморіал стане гідним простором пам'яті про подвиг Героїв Небесної Сотні, який суттєво вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною української ідентичності.

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Керівник ОП підкреслив, що саме цю ідентичність українці сьогодні продовжують відстоювати на полі бою, захищаючи право самостійно визначати власне майбутнє та жити у незалежній державі.

"Цей меморіал - подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації", - додав він.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив реалізувати цей проєкт у пріоритетному порядку.

"Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, у травні Національний музей історії України у Другій світовій війні та асоціація NAUDI домовилися про створення нових експозицій, присвячених сучасній війні та радянській пропаганді.

У музеї планують відкрити понад 700 квадратних метрів нового виставкового простору, де розмістять музей сучасних військових технологій, конференц-зал і музей радянської та російської пропаганди.

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