Оголошень на підʼїздах більше не буде. Для українців запускають платформу "Наш Дім"

В Україні протягом найближчих двох років запрацює електронна система управління багатоквартирними будинками "Наш Дім". Новий проект, затверджений урядом, дозволить мешканцям отримувати актуальну інформацію про свій будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Уряд ухвалив постанову про запуск платформи "Наш Дім". В Україні протягом двох років запрацює електронна система управління багатоквартирними будинками "Наш Дім". Новий цифровий інструмент дозволить мешканцям отримувати актуальну інформацію про свої будинки, брати участь у голосуваннях онлайн, а управителям - вести документацію та звітувати прозоро.
Платформа "Наш Дім" забезпечить:
На сьогодні в Україні немає єдиної системи для збору, збереження та обробки інформації про багатоквартирні будинки. Це ускладнює процеси управління, прийняття рішень та контроль. Запровадження платформи "Наш Дім" зробить управління житлом зручним і прозорим, а держава отримає можливість аналізувати стан житлового фонду для формування ефективної політики.
Систему розробляють у рамках співпраці Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації України. Ініціатива впроваджується за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", фінансованого USAID та UK Dev, у партнерстві з Фондом Східна Європа.
Нагадаємо,що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками. Дозволено електронний підпис та зменшено кворум для зборів учасників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Крім того, Кабінет міністрів України вирішив запровадити "доступні кредити" для ОСББ та ЖБК на альтернативні джерела електрики.